Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan Kayseri protokolü ziyareti

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Türkiye İhracat Seferberliği Kayseri 2022 Zirvesi için Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.

Bakan Muş’un ziyaretine Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis, Baki Ersoy ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti.

Vali Çiçek ve il protokolü tarafından Valilik önünde karşılanan Bakan Muş, daha sonra Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak makamda bir süre görüştü.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u Kayseri'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Çiçek, binlerce yıllık kadim bir geçmişe sahip Kayseri hakkında bilgiler verdi.

“TİCARETİN YASALARININ YAZILDIĞI ŞEHİRDE SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret eden Bakan Muş, şehre ilişkin ticari brifing aldı.

Kayseri’nin ticaretin yasalarının yazıldığı 6 bin yıllık şehir olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah burada alacağınız kararlar, her zamanki desteklerinizle ihracata yönelik Kayseri'mizi daha da yüreklendirir, ön plana çıkarır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” dedi.

“KAYSERİ ÇOK PLANLI ŞEHİR”

Kayseri’nin özel bir kent olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise “Kayseri umumi bir kenttir. Geçen sene ihracatını 3.6 milyar dolarla tamamlamış önemli sanayi ve ticaret kentidir” dedi. Bakan Muş, Başkan Büyükkılıç’a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ziyarette günün anısına şeref defterini imzaladı.