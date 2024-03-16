Ticaret Bakanı Bolat Bilgehane Ve Lise Medeniyet Akademisi’nin açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karapınar’a kazandırılan Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi’nin açılışını yaptı. “Bizde durmak yok hizmete devam” diyen Bakan Bolat, “Bu güzel eğitim merkezinin çocuklarımıza, gençlerimize, ilim, irfan, eğitim noktasında katkıda bulunmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, desteklerinden dolayı Bakan Bolat’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz için çok faydalı olacak böyle güzel bir eseri Karapınar’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Karapınar’a kazandırdığı Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi’nin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katıldığı programla gerçekleştirildi.

“KARAPINAR’IMIZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, katılımlarından dolayı Bakan Bolat’a teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimiz için çok faydalı olacak böyle güzel bir eseri Karapınar’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya’mız ve Karapınar’ımız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Karapınar’a önemli hizmetlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Altay, “Yollar, halı sahalar, itfaiye binamız, yarı olimpik yüzme havuzumuz, Mekke Sanayi Sitemizin altyapı ve asfalt işlemleri, Toprak Mahsulleri Ofisinden çevirdiğimiz kitap kafemiz, sokak sağlıklaştırmamız, katlı otoparkımız, bilgehanemiz, arıtma tesisimiz ve Meke Gölü'nü kurtarmak için yapmış olduğumuz onlarca çalışma var. Biz 5 yılda Karapınar'a 1,5 milyar liralık hizmette bulunduk. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“BİZDE DURMAK YOK HİZMETE DEVAM”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Karapınarlılarla çok güzel buluşmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, merkezi hükümet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka gibi 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Önal’ın da Konya’ya ve Karapınar’a çok güzel hizmetleri olacağını söyledi.

“Bizde durmak yok hizmete devam” diyen Bakan Bolat, “Bu güzel eğitim merkezinin hayırlı olmasını, çocuklarımıza, gençlerimize, ilim, irfan, eğitim noktasında katkıda bulunmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Besmele ile bu açılışı çocuklarımız yapacak, hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından minik öğrenciler tarafından kurdele kesilerek Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Karapınar’a kazandırdığı Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademisi’nin açılışı yapıldı.

Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Selman Özboyacı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Munlafalıoğlu, Salih Koyuncu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Cumhur İttifakı Karapınar Belediye Başkan Adayı İbrahim Önal, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp de katıldı.

Bakan Bolat ve Başkan Altay daha sonra “Halk Buluşması” programında Karapınarlılarla bir araya geldi.