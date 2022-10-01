Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ni düzenlenen açılış töreni ile hizmete sundu. Törende konuşan üretici Münevver Altın, “Osman Gürün’ün tarım desteklemeleri sayesinde maddi bağımsızlığımı kazandım, sigorta primimi yatırarak emekli oldum” dedi.MUĞLA (İGFA) - Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreni ile hizmete açıldı. Açılış törenine CHP Parti Meclis Üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, CHP Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy, kooperatifler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Marmaris Çamlı Mahallesi’nde 20 bin 740 m² arazide hayata geçirdiği proje için Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 84 çeşit tıbbi bitkinin dikimi yapıldı. Sulama göletinin de oluşturduğu arazi tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların uygulanması, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması, katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, desteklenmesi, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı olacak. Ayrıca açılışı yapılan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’nde Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA’nın da ofisleri de yer alıyor.

Bahçede ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından olan ve genç yaşta vefat eden Hande Kötek için “Hande Kötek Gül Bahçesi” oluşturuldu. Hande Kötek’in annesi Fatma Kötek’de açılışta yer alarak kızı adına oluşturulan bahçeyi ziyaret ederek Başkan Gürün ve Orhan Sarıbal ile birlikte gül dikti.

Marmaris Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bereketli Muğla topraklarında üretimi arttırmak, üreten köylüyü milletin efendisi yapmak için yenilikçi projelere devam ettiklerini söyledi ve açılışını yaptıkları Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesinin üretime hayat verecek bir fidanlık olacağını belirtti. Başkan Gürün; “2014 yılında Büyükşehir olunca tüm belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarım ve hayvancılığa ayrı bir önem verdik. Turizm kenti olarak bilinen Muğla’mızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışmalara başladık. Tarım laboratuvarı, yerel tohum merkezi, alım garantili üretim, meyve sebze kurutma tesisi, yem bitkisi ve fidan desteği, kıl keçisi dağıtımı, süt soğutma tankı desteği, temiz petek projesi ve kooperatiflerimizle güç birliğine büyük önem verdik. Kısa süre içinde Kooperatifler Birliği’mizi de hayata geçireceğiz. Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçemizle de tarıma, sağlığa, turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada şifalı 84 çeşit tıbbi bitki toprakla buluştu. Önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak sağlık sektörü için burada yeşeren filizler, hem üreticimize hem de vatandaşlarımıza merhem olacak. Bilimsel olarak çalışılarak tıbbi bitkiler sağlık sektörüne büyük katkı sunacak” dedi.