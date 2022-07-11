Tiago Çukur Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, genç milli golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe, Watford'un 19 yaşındaki golcüsü Tiago Çukur'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme | Kulübümüz İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. pic.twitter.com/FHOoBai653 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 11, 2022