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THY pilotlarını Bursa Yenişehir'de eğitiyor

GÜNDEM 25.09.2022, 13:40
THY pilotlarını Bursa Yenişehir'de eğitiyor

Türk Hava Yolları (THY) eğitim uçuşlarını Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştiriyor.Gürhan ADANA / Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yıl içinde değişik dönemlerde pilotlarının eğitim çalışmalarını gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nı kullanıyor.

İlçe üzerinde değişik manevra ve uçuş biçimleriyle THY uçaklarının geçişleri vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Yenişehirlilerin meraklı bakışları altındaki uçuşlar objektiflere de yansıdı.

Önceki gün ilçe semalarında birkaç dakikada bir geçişler yapan THY uçaklarının pilot eğitimleri yaptığı belirtildi. THY'nin, Yenişehir Havalimanı'nı eğitim koşullarına uygun olması ve sakinliği nedeniyle seçtiği bildirildi. Pilot eğitimleri için THY'nin yanı sıra Pegasus Havayolları'nın da Yenişehir Havalimanı'nı ve hava sahasını kullandığı kaydedildi.

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