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THK Keşan'da bu yıl deri toplamayacak

GÜNDEM 25.06.2023, 18:30
THK Keşan'da bu yıl deri toplamayacak

Türk Hava Kurumu (THK) Keşan Şubesi Başkanı Eyyup Kavazlar, kurban derisi toplamak için bayramın 1. ve 2. günlerinde kullanılmak üzere Keşan Belediyesi’nden araç ve personel taleplerinin reddedildiğini, bu yüzden bu yıl deri toplamayacaklarını bildirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’ne gönderilen talep yazısına gelen cevapta mücavir alanlarda yaşanan aşırı yağışların oluşturduğu olumsuzlukların bahane gösterildiğini kaydeden THK Keşan Şube Başkanı Eyyup Kavazlar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nu kuruma karşı takındığı tavır nedeniyle eleştirdi.

“ARAÇ VE PERSONEL TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ”

Kavazlar, açıklamasında; Keşn'da 1925 yılında kurulmuş olan T.H.K., kuruluşundan bu yana yerel yönetimlerin destekleriyle verilen deri toplama araçlarıyla ilçe merkezinden ve köylerimizden kurban derilerini topladığına dikkati çekerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban derilerini toplama faaliyetinde kullanılmak üzere 15.06.2023 tarih 2023/13 sayılı yazımızla Keşan Belediye Başkanlığından; 1. gün için 5 adet kamyonet, 2 adet kamyon olmak üzere 7 araç; 2. gün için 2 kamyonet, 2 kamyon olmak üzere 4 araç isteğinde bulunduk. Yazımızda kurban derilerinin toplanmasında kullanılacak bu araç sürücülerine kurumumuz tarafından 500 TL günlük yevmiye ödeneceği belirtildi. Yazımızın sonunda da 20.06.2023 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi belirtilmiştir. 21.06.2023 Tarih E-1601-5443-000-47962 tarih sayılı Keşan Belediyesi’nin kurumumuza cevabı yazısında; 'Mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde 17-18.06.2023 tarihinde meydana gelen yoğun yağış sonrası oluşan sel felaketi nedeniyle bozulan yol ve kaldırım hasarlarının giderilmesi çalışması sürecinde yoğun araç ve personel ihtiyacı olduğundan talebimize uygun cevap verilememiştir' denildiği" dedi.

“HELVACIOĞLU’NUN DAVRANIŞLARI BULUNDUĞU MAKAMA YAKIŞMIYOR”

Kavazlar, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kurum olarak cevabı yazı geldikten sonra yazıyı yazan Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Tahir Özçınar’ı telefonla arayarak kendisinin de daha önce çalıştığı yerin Keşan Devlet Hastanesi olduğu, bu konun hassas bir konu olduğunu ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile görüşüp anlatmalarını rica ettim. Araç konusu hakkında bölgemizde bulunan T.H.K. iç denetici müfettişlere telefon ile bildirdim. Edirne’de olan 2 kişilik müfettiş grubu Keşan Belediye Başkanından randevu almamızı ilettiler. Keşan Belediyesi sekretaryasından 22.06.2023 tarihli saat 14:00’te görüşmek için randevu talebimiz karşılandı. Randevu saatinde 2 müfettiş, 3 şube yönetim ve denetleme kurulu üyesiyle belediyeye gittiğimizde sekreter tarafından boş belediye başkanı odasına alındık.10-15 dakika sonra sekreter tekrar odaya gelerek belediye başkanının işlerinin uzadığını, onun yerine belediyeden 1 müdürü görevlendirdiğini söyledi. Az sonra İmar İşleri Müdürü Ali Ünal odaya geldi. Görüşmek istediğimiz konunun ne olduğunu sordu. Biz de kurban deri faaliyetlerinin yapılabilmesi için gerekli araç tahsisi konusu olduğunu söyledik Ali Bey,  konunun onun ilgi alanı içinde olmadığını konuyu başkana ileteceğinin ama bizim söylediğimiz gibi aktaramayacağını kendisinin de bir çalışan olduğunu belirtti. Ben de Ali Bey’e; dedim. Sonuç olarak Sayın Belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun bu şekildeki hareket ve davranışı bulunduğu makama yakışmayan davranıştır.”

“THK’NIN DERİ TOPLAMA FAALİYETİNE ENGEL OLMA GAYRETİ İÇİNDE”

Kavazlar, açıklamasında, "1925 yılından bu yana olan yönetimler ile belediye arasında hiçbir terslik olmadan yürütülen deri toplama faaliyeti Erikli, Yayla ve Danişment’te yağan yağıştan dolayı olan sel bahane edilerek araç tahsisi yapılmamış, T.H.K.’nın 2023 yılı deri toplama faaliyetine açık olarak engel olma gayreti içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Keşan Belediyesi’nin deri toplamak için araç temin edilmemesi dolayısıyla deri ihalesinden karşılanacak tutar Keşan’da yapılması gereken deri toplama faaliyetinin dış teminle yapılınca deri toplama gideri ihaleden gelecek tutarın 2 katından fazla olacağından Keşan T.H.K. şube yönetimi kurulu olarak 2023 yılında kurumu maddi zarara uğratmamak için bu kararı aynı zamanda deri toplamama kararı olara almıştır. Kamu oyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

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