TGD’den 24 Temmuz Basın Bayramı açıklaması

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, Türk basınından sansürün kaldırılışının 114.yıl dönümü ve “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR/KEŞAN POSTASI (EDİRNE İGFA)

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, "Çok değerli meslektaşlarım, bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise artık basın, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur. (Covid-19) salgın hastalığı sürecinde basın sektörü ekonomik anlamında olumsuz yönde etkilenmiştir. Ülke genelinde olduğu gibi Trakya’da da birçok Gazetemiz kapanma noktasına gelmiş ve çalışan muhabirlerini işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Ülkemizde demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası olan çok değerli basın kuruluşlarımızın; etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğimizin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır.Hükümet yetkililerimizden ve Yasama görevini yapan TBMM’den, basın özgürlüğü yönündeki engellerini kaldırılması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılmasını bekliyor, gazetecilerin özlük hakları, bu mesleği ifa eden basın iş kolundaki işverenlerin, fikir işçilerinin vergi ve SGK yükünün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde; tüm üyelerimiz ve basın çalışanlarımızın,“24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını” en içten dileklerimle kutlar, sorunların bir an evvel çözülmesi dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım"