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TGC Başkanı Olcayto istifa etti

GÜNDEM 26.12.2023, 16:08
TGC Başkanı Olcayto istifa etti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2013 yılından bu yana başkanlığını sürdüren Turgay Olcayto, yönetime istifasını sundu. İstanbul'dan taşınma kararı alan Olcayto, 6 Ocak 2024 tarihinde başkanlık görevini bırakacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Cemiyetin son 10 yıldır Başkan olarak yöneten Turgay Olcayto, yönetime istifa dilekçesini sundu.

TGC Yönetim Kurulu’nda 2013-2023 yılları arasında Başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto İstanbul’dan taşınma kararı aldığı için 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle görevini bırakacağını açıkladı.

TGC Yönetim Kurulu yeni görev dağılımı yaparken, Başkan Vekili olarak görev yapan Vahap Munyar’ı TGC Başkanı olarak seçti.

Munyar başkanlığındaki yeni yönetimde TGC Başkan Vekilliği’ne Doğan Şentürk, Başkan Yardımcılığı görevine İhsan Yılmaz, Genel Saymanlık görevine Hakan Güldağ’ın seçilmesine karar verildi.

Sibel Güneş Genel Sekreter, Nuray Karagöz Genel Sekreter Yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak ise üye olarak görevlerine devam etmesi kararlaştırılırken, Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağırılmasına karar verildi.

Bu arada Turgay Olcayto, toplantıda yaptığı konuşmada, Nail Güreli ile 1994’te başladığımız Cemiyet serüveni süresince hemen hemen tüm kurullarda görev yaptığını anımsattı. "Bu görevlerim sırasında hep gazeteciliğin evrensel kurallarına göre çalışmaya gayret ettim"  diyen Olcayto, "Ne iktidarların, ne sermayenin ne de çıkarcı medyanın yanında oldum. Yönetim kurullarındaki bütün arkadaşlarımla uyum içinde bağımsız bağlantısız gazeteciliğin ayakta kalması için uğraş verdik, veriyoruz. Hiçbir koşulda eğilmedik, bükülmedik. Kısaca bana bu gücü veren kurullardaki tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Şimdi ayrılık zamanı; çok sevdiğim İstanbul’u geride bırakıyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığından da 6 Ocak 2024 tarihi itibariyle istifa ediyorum. Biliyorum ki, birlikte kurduğumuz ekibimiz Cemiyeti daha da ileri taşıyacak güçtedir. Bu bakımdan gözüm hiç arkada kalmadan sizlere veda ediyorum. Tüm kurul üyelerimize, komisyon üyelerimize ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bütün üyelerine sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

TGC Yönetim Kurulu Üyeleri Turgay Olcayto’ya Başkan olarak verdiği büyük emek için şükran plaketi sundular.

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