Tezcan Karakütük iddialı geliyor

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildikten sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan Tezcan Karakütük; “Edirne’ye saadet gelecek ve bu şehir yeni bir vizyona sahip olacak. Allah'ın izniyle kenti yaşanılabilir bir hale getireceğiz" dedi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, "İnsanlarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinleyip kendimizi anlatıyoruz. İnsanlarımızdan yoğun bir teveccüh görüyoruz. Halkımıza alternatif olmak için yola çıktık. Edirne her bakımdan çok geri kalmış, sorunlarla boğuşan bir kent. Edirne’mizin sorunlarını çözerek halkımızı hizmetlerle buluşturmak istiyoruz.Adaylık kararı vermeden önce ekibimi kurdum. Çok değerli, kıymetli arkadaşlarla Edirne’yi şaha kaldıracağız. Allah'ın izniyle biz bu seçimi kazanacağız. Kazandıktan sonra da ilimizin değerli basın mensuplarıyla, meslek kuruluşlarıyla, halkla birlikte sorunları çözeceğiz. İnsanlar bizleri arayıp evlerine davet ediyor. Bu çok önemli birşeydir. İnsanlar bizleri ziyaret ederek desteklerini iletiyor. İnsanlar şehrin gidişatından memnun değil. Özelikle AK Parti ile CHP arasında süren kayıkçı kavgasından şikayetçi. Allah aşkına şu iki partinin haline bir bakın. Milletimiz hizmet yarışı beklerken bunlar belediyede Ak Parti’nin mi yoksa CHP’nin mi bayrağı dalgalanacak diye kavgaya tutuşmuşlar. Yazıklar olsun. Belediye hizmet yeridir, particilik yeri değildir.” dedi.