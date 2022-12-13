Teyit mektuplu tankerler 'Boğaz'lardan geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sigorta teyit mektubunu vermediği için Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'sinin uygun teyit mektubunu verdiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ham petrol yüklü tankerlerden Boğaz geçişlerinde teyit mektubu sunmaları uygulamasının rutin olarak sürdürüleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, Türk boğazlarını koruyacak yeni uygulamanın kabulü ile sonuçlanması ve deniz ticaretinin olağan akışı ile devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Açıklamada tehlikeli yük sınıfındaki ham petrol taşıyan ve ortalama boyları 2 futbol sahası uzunluğundan daha fazla olan tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde sebep olabilecekleri ya da karışabilecekleri bir kaza için sigorta yaptırma zorunluluğunun yıllardır boğazların emniyeti için alınan önlemlerden biri olduğu kaydedildi.