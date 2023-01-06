TESK'ten işyeri kiralarındaki artış oranına sınır talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan (TESK) dükkan kiralarındaki artış oranına sınır talebi geldi. İşyerlerinde de zam oranının konutta olduğu gibi yüzde 25 ile sınırlandırılması istendi.ANKARA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklanan yüzde 72'nin üzerindeki kira zamlarının esnafın belini büktüğünü söyledi.

Palandöken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı sektörler fiyatlarını bir ay süreyle artırmamak suretiyle enflasyonun düşmesine yardımcı oluyorlar. Bu nihai tüketici açısından önemli. Ancak bu yıl açıklanan yüzde 72’nin üzerindeki kira zamları gerçekten esnafın belini büküyor" dedi.

Söz konusu durumun esnafla mal sahibi arasında sürtüşmelere de neden olduğuna vurgu yapan Palandöken, paylaşımında, "Konutta olduğu gibi işyerlerinde de zam oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmalı. Çünkü esnaf aynı zamanda yüzde 20 oranda da stopaj vergisi ödüyor herkes elini taşın katına koymalı" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/B_Palandoken/status/1611328572794322944