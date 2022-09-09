TESK: Kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından alınır

Eğitim yılının başlayacak olması dolayısıyla hız kazanan kırtasiye alışverişlerine karşı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kırtasiye malzemesinin kırtasiye esnafından alınması gerektiğini belirterek, merdiven altı kırtasiye malzemelerine karşı uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkârın okulların açılmasını dört gözle beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul alışverişlerinden ortalama 40 milyar TL ciro beklendiğine dikkati çekerek, başta kırtasiyeci esnafı olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkların 12 Eylül'de yeni sezonu iple çektiğini söyledi.

Eğitim sektörüne hizmet veren esnaf ve sanatkarların yeni eğitim-öğretim yılından umutlu olduğunu söyleyen Palandöken, piyasanın hareketlenmesi ve esnafın iş yapabilmesi açısından çok büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala piyasadaki hareketlilikle birlikte artan kırtasiye alışverişleri konusunda velilere ve öğrencilere uyarılarda bulunan Palandöken, “Bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebiliyor. Kırtasiye malzemesi alınırken sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirilen ürünlere itibar edilmemeli. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan ‘CE' belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma vb. gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli" uyarılarında bulundu.

Palandöken, vatandaşlarımız bu dönemde doğru ve güvenilir adres olan kırtasiyeci esnaflarından gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini belirterek, "En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur” dedi.