Terziler Federasyonu'ndan Büyükerşen'e ziyaret

Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Hazır Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Hazır Giyim Sanatkârları Federasyonu Başkanı Ali Safa Şen ve Yönetim Kurulunu makamında ağırladı. Başkan Büyükerşen, federasyon başkanlığına seçilen Ali Safa Şen’i tebrik ederek, “Eskişehirli bir hemşehrimizi yüz binin üzerinde üyesi bulunan federasyonun yönetiminde görmekten büyük mutluluk duydum. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Federasyon yönetimi olarak ziyaret ettikleri birçok ilde Eskişehir’den şehircilik çalışmaları ve güzellikleri hakkında hep olumlu şeyler duyduklarını dile getiren Federasyon Başkanı Ali Safa Şen, Eskişehirli olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.