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Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlıyor

GÜNDEM 15.12.2023, 13:03
Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlıyor

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin Antalya’da gerçekleştirilen İl Koordinatörleri Toplantısı’nda, projenin Türkiye genelinde güçlü bir şekilde uygulanmasına yönelik yürütülecek olan saha çalışmaları ve “İyi Uygulamalar Yarışması” ele alındı.ANTALYA (İGFA) - Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin Antalya’da gerçekleştirilen İl Koordinatörleri Toplantısı’nda, projenin Türkiye genelinde güçlü bir şekilde uygulanmasına yönelik yürütülecek olan saha çalışmaları ve “İyi Uygulamalar Yarışması” ele alındı. İyi Uygulamalar Yarışması’nın 2023-2024 eğitim-öğretim yılında tüm ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin hijyen temalı uygulamalarını kapsaması hedefleniyor. Yarışmaya katılacak uygulamalar 4 ayrı kademede değerlendirilirken her kademeden dereceye giren ilk 3’e ödül verilecek.  

 Hijyen konusunda toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle 23 yıldır başta Temiz Tuvalet Kampanyası olmak üzere bu alanda birçok proje yürüten OPET; geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği çerçevesinde başlatılan “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”nde saha çalışmalarına hız verdi. Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün yanı sıra Türkiye’nin 81 ilinden öğretmenlerin katılımıyla Antalya Regnum Carya’da düzenlenen toplantıda, projenin güçlü bir şekilde uygulanmasına yönelik saha çalışmaları ele alındı. Proje kapsamında ana hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin ardından ülke genelindeki resmî okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin katılımına açık, ödüllü bir yarışma düzenlenmesi planlanıyor. Buna göre; 81 il düzeyinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları olmak üzere 4 kademede belirlenmiş iyi uygulama örnekleri, okul, ilçe ve il düzeyinde, bilimsel temellere dayanma, kampanya amacına uygunluk, anlaşılırlık, hedef grubun sürece katılımı, farklı aktörlerle iş birliği, uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirilecek. Ardından Bakanlık düzeyinde oluşturulacak bir komisyon marifeti ile nihaî değerlendirmeye alınarak her kademeden ilk üç dereceye giren uygulamalar ödüllendirilecek. Şartnamesi Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan “İyi Uygulamalar Yarışması”nın, 2023-2024 eğitim öğretim yılında tüm ülke genelinde resmî okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin hijyen temalı uygulamalarını kapsaması hedefleniyor.  

"HİJYEN KONUSUNDA KÜLTÜREL BİR DÖNÜŞÜM YARATMAK İSTİYORUZ”

“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi’nin İl Koordinatörleri Toplantısı’nda konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Sayın Nurten Öztürk, “Bugün Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Türkiye genelinde tüm okullarda uygulanmak üzere geliştirdiğimiz projemiz için bir aradayız. Projemizi 8 Kasım 2022’de Ankara’da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştık. Türkiye genelinde milyonlarca çocuğumuzun, gencimizin hijyen ve temizlik bilincini hayatlarının bir parçası haline getirmelerini, bu bakış açısının toplumun geneline ve de geleceğe taşınmasını Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak amaç edindik. Bizler hem çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlığını korumak hem de onların aracılığıyla bu bilinci her bireye yaymak, daha sağlıklı nesiller oluşmasına katkı sağlamak için yola çıktık. Dileğimiz temizlik ve hijyenin toplumun her noktasına nüfuz etmesi, hijyen odağında kültürel bir dönüşüm yaratılması.  Projemizin bu dönüşüme büyük katkı sağlayacağına inanıyor, hepinize toplantımıza katılımınız ve projemize olan katkılarınız için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

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