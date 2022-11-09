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'Tertemiz Yarınlar' okullardan başladı

GÜNDEM 09.11.2022, 14:09
'Tertemiz Yarınlar' okullardan başladı

Millî Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" kampanyası hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ostim İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada çocukların eğitim hayatını güçlendirmek için yepyeni projelerin hayata geçirildiğini belirterek Millî Eğitim Bakanlığını kutladı. 

Emine Erdoğan, en küçüğünden en büyüğüne öğrencilerin, günün önemli bir kısmını okullarda geçirdiğine işaret etti.

Öğrencilerin sadece kitaplardan değil, okulda tatbik edildiğini gördükleri kültür atmosferinden de öğrendiklerine, yaşamlarını bu tecrübeler ışığında sürdürdüklerine işaret eden Emine Erdoğan; özel hayatlarında eksik kalan şeyleri okullarda tamamladıklarını, bu anlamda toplumun ortak değerlerini, ortak davranışlarını ve ortak ideallerini benimsediklerini ifade etti.

"Temel sağlık davranışlarını kazanmada da okulun çok önemli bir rolü var" diyen Emine Erdoğan, kişisel temizliğe ek olarak gıda, ev, çevre ve genel temizlik davranışlarının da yine okullarda aşılandığını vurguladı.

Bu anlamda okulların, çağdaş sağlık anlayışının önemli bir paydaşı olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, temizlik bilincinin çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek olduğunu belirterek, "Sadece öğrencinin değil, büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, 'Temiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan; Millî Eğitim Bakanlığına, öğretmenlere, eğitim camiasına ve programda emeği geçenlere şükranlarını sundu, projeye destek veren OPET yetkililerine teşekkür etti.

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer de, bu projenin sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi projesi olmadığının altını çizerek, "Bu proje, okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir" dedi. Bakan Özer, kampanya ile öğrenci, öğretmen, okul yönetimleri, destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi amaçlandığını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, törenin ardından Ostim İlkokulunu ve sınıflarını ziyaret etti. Ana sınıfı öğrencilerinin "Sıfır Atık" ürünleri ile ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, daha sonra okulun Masal Anlatım Bölümü'nde öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.

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