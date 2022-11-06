Terörün finansmanı uyuşturucu ile mücadele sürüyor

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Operasyonu kapsamında 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetlerinde terör örgütünün finans sağlamasını engelledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit J.Asb.Üçvş.Şükrü Ceylan operasyonu kapsamında terörün finansmanı uyuşturucu ile mücadelenin sürdüğü kaydedildi.

Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kg. toz esrar, 1200 kg. kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendiği duyuruldu.