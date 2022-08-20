Terörün finansman kaynağına darbe

Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynağına darbe vurulmaya devam ediliyor.ANKARA (İGFA) - Operasyonun 8’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde;

38,2 kg kubar esrar,1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi,58 bin 375 kök skunk bitkisi yakalanırken, operasyonun 8’nci gününde toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar (toz ve kubar) ile 706 bin 575 kök skunk ele geçirildi.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde, Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları başlatılmıştı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.