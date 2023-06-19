Teröristlerin inlerine girmeye devam!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - "İnlerine girmeye devam!" başlığıyla Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetler'e ait çalışmaları duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk bölgesinde arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 145 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip mühimmat ve 20 adet 40x53mm MK-19 B/A tahrip (dip tapalı) mühimmat ile 7 adet 30x29mm AGS-17 B/A mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1670732733893558272