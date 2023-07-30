Teröristlerin inleri yerle bir ediliyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.ANKARA (İGFA) -Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olunduğunun altı çizildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1685642374108557312