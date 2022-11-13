Teröristlerin ÇNRA silah sistemleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen 2 adet çok namlulu roketatarın (ÇNRA) imha edildiğini duyurduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, keşif gözetleme görevi yapan İHA'ların, atışa hazır halde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit edildiği duyuruldu.

Teröristlerin bulunduğu bölge derhal ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vurulduğu kaydedilen paylaşımda, "Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1591722291213217792