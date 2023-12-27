Teröristlere misliyle karşılığa devam!

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. 4 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıklayan bakanlık, paylaşımında, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1739944997649097144