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Teröristlere misliyle karşılığa devam!
GÜNDEM 27.12.2023, 12:51
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. 4 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildiğini açıklayan bakanlık, paylaşımında, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1739944997649097144
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