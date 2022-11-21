Teröre Ecrin ve Yağmur'lu mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin özel görüntüler paylaştı. Bakanlık, İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatlarını kaybeden Ecrin ve Yağmur'un isimlerini füzelerin üzerine yazdı.ANKARA (İGFA) - Önceki akşam Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı gerçekleştiren Pençe Kılıç adı verilen hava harekatına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı yeni görüntüler paylaştı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde önceki hafta yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan paylaşıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan videolu paylaşımda, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü! Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur’u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1594329275498655745

Hatırlanacağı gibi harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar 81 hedefi imha ederken, operasyonun yapıldığı sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89'a yükselmişti.