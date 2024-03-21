Teröre 'Bozdoğan' darbesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ)'ne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonunda 94 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “BOZDOĞAN-14” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve sSosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildiğini açıkladı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1770733620291883292