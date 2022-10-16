Teröre bir darbe daha! 6 terörist etkisiz

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1581592483238010880