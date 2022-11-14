Terör saldırısında vefat edenlerin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra açıklama yaptı. İstanbul’un en işlek bölgelerinden İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 6 vatandaşın isimleri belli oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un en işlek bölgelerinden İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olay yerinde incelemelerde bulundu. Saldırıda Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu hayatını kaybetti.

Bakan Bozdağ, incelemeler sırasındaki detayları kamuoyu ile paylaştı. Soruşturmanın devam ettiğini, ilk bulguların terör saldırısını işaret ettiğini aktaran Bakan Bozdağ, yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.

Konunun tüm yönleriyle hem güvenlik güçleri hem de adli merciler tarafından araştırıldığını vurgulayan Bakan Bozdağ’ın konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

Öncelikle İstanbul’da meydana gelen patlamanın bulunduğu yere gittik. Patlamada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Pek çok vatandaşımız da yaralandı. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İçişleri Bakanımızla beraber olay yerinde incelemelerde bulunduk. Olayın olduğu yerde etrafı oradaki uzmanlardan dinleme imkanımız oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ŞÜPHELİ KADINLA İLGİLİ BÜTÜN VERİLERİ İNCELİYOR

Anlatılanlar çerçevesinde şunu ifade edebilirim, bir kadının oradaki banklardan birine 40 dakikadan fazla oturuyor. Sonra kalkıyor, kalktıktan bir, iki dakika sonra bir patlama meydana geliyor ve patlama sonrasında da olanlara bütün Türkiye artık vakıf oldu. Şimdi bununla ilgili takipler devam ediyor. Şu anda kadınla ilgili bütün kayıtlar veriler inceleniyor. Güvenlik güçlerimiz işin üzerinde. İsim şu ana kadar benim bildiğim belli değil. Ama görüntü var, kadın olduğu belli, bütün kayıtlar takip ediliyor. Şu anda peşinde olan bir takım görevliler de var. İz süren arkadaşlarımız var. Onlar da konuyu takip ediyorlar.

SORUŞTURMADA 2 BAŞSAVCI VEKİLİ, 8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla alakalı 2 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili, 8 de Cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Ayrıca Adli Tıp ve diğer otopsi işlemleri ve diğer muayene sırasında işlerin aksamaması için 6 adli tıpla ilgili konulardaki işlere vaziyet edecek savcı görevlendirdi. Tahkikat devam ediyor. Hem savcılık tahkikatı, hem de güvenlik güçlerimizin bu patlamayı gerçekleştiren kişiyle ilgili çalışmaları devam ediyor. Kişi diyorum, çünkü şu ana kadar bunun ne olduğuna dair kesin konuşabileceğimiz bir veri yok. Ama olayın oluş şekline ve olduğu yere baktığında bunun bir terör eylemi olduğu hususunda şu ana kadar gelen ön bilgiler çerçevesinde ihtiyat payı bırakmakla beraber genel anlamda bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor güvenlik güçlerimiz tarafından. Ama hangi terör örgütü tarafından yapıldığı, yaptırıldığı, buna dair takipler değerlendirmeler sürüyor.

Üzerinde durulan bazı terör örgütleri var. Eylemin niteliği nedeniyle eylemde kullanılan malzemeler üzerinden ve kadına dair şu andaki ön bilgiler üzerinden bir değerlendirme güvenlik güçlerimiz yapıyor. Ama bunlar kesinleştikten sonra hangi terör örgütüdür, isimlendirmeyi o zaman yaparsak daha sıhhatli olur.

KRİMİNAL İNCELEMEDEN SONRA BİLGİLER NETLEŞECEK

İki ihtimal var, ya o poşet veya çanta her neyse onun içerisinde bir düzenek var, kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Yani bu şu anda bunların hepsi inceleniyor. Çünkü şu anda o bombanın parçaları vesairesiyle türü belli değil hiçbir şey yani bir takım çiviler olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili tabii incelemeler, kriminal incelemeler yapıldıktan sonra bu patlayan düzeneğin ne olduğu, hangi örgüte ait olduğu veya nelerden oluştuğuna dair ancak öyle karar verilebilecek. Çünkü şu anda elle tutulur somut parçalar dışında bir kanaat yürütecek bir veri olay yerinde yok.

Parça tesiri daha çok olsun daha çok insan vefat etsin ya da yaralansın hesap onun üzerine kuruluyor.

RESMİ MAKAMLAR DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN

Bu olay nedeniyle pek çok provokatif haberler sosyal medyada dolaşıyor. Aslı astarı olmayan şeyler paylaşılıyor. O nedenle sosyal medyada dolaşan asılsız yönlendirme amaçlı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesin de büyük bir fayda vardır. Öte yandan bu yalan asılsız haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bunlarla ilgili de adli süreçler işletilmektedir. Propagandasını yapanlar var ve onu yayanlar var ve onunla ilgili iş ve işlem yapanlar var. O yüzden buradan vatandaşlarımıza çağrımız resmi makamların açıklamaları dışındaki açıklamaları itibar etmemelidir. Sosyal medyada asılsız yayılan haberlerin kim tarafından ne maksatla yayıldığını kimse bilmiyor. O yüzden de bu haberlere lütfen itibar edip onları yayan birisi olmalarında fayda vardır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLET

Bu olayın elbette yapanların bir hesabı var. Yani hesapta hedef belli Türkiye. Türkiye'nin huzuru, güvenliği, barışı, istikrarı ve bugün sağlandığı güven ortamı ve ileriye dönük verdiği umutları yok etmek olabilir. Çünkü çok net gözüküyor. Türkiye'nin en işlek caddelerinden birine hem vatandaşlarımızın hem de Türkiye'yi ziyaret maksadıyla gelen turistlerin, yabancıların en çok kullandığı yerde böyle bir patlamanın yapılması, planlanıp icra edilmiş olması bir defa Türkiye'nin iç huzuruna, barışına, güvenliğine, istikrarına dönük bir saldırıdır. İkincisi yabancılar da burada yaralanma, ölme ihtimalini hesap etmiş özel seçildiği çok açık. Bütün dünyaya da Türkiye'nin tam önemli yerlerinden birinde gerçekleştirilen bu terör saldırısı ile mesaj vermek planlamasında yapılmış olabilir. Bunlar değerlendirilebilir ama şunu herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet ve bugün 20 yıldır millette 15 seçimde birinci olmuş ve her defasında iktidar vizesi almış 20 yılın tecrübesiyle Türkiye'yi yöneten güçlü bir irade var.

TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ SINIRLARIN DIŞINDA BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR

İstikrarlı bir irade var ve Türkiye'nin hukuku, menfaati söz konusu olduğunda bir dünyayı da karşısına almaktan korkmayan ve gerektiğinde de karşısına alan bir irade var. Terörle de etkin ve kararlı bir mücadele bugün Türkiye yürütüyor hem içeride hem dışarıda. İçeride teröristlerin güven ortamı içerisinde barınma imkanları Allah'a şükür kalmadı. Organize eylem yapabilme kabiliyetleri kalmadı ve Türkiye artık terörle mücadelesini sınırların dışında ve çok çok ötelerde yapan ve bunu da başarıyla yürüten bir ülke konumunda. O yüzden kim hangi hesabı yapıyorsa bin defa düşünmeli. Türkiye'yle baş etmek Türkiye'yi durdurmak Türkiye'nin gidişatına sekte vurmak kolay değil.

TERÖRLE ETKİN BİR MÜCADELEYİ BİZ SÜRDÜRÜYORUZ

Bildiğiniz gibi yakın bir geçmişte Mersin Mezitli ilçesinde polis evine yönelik bir terör saldırısı oldu ülkemiz içerisinde bir polisimiz şehit oldu. Onların failleri hemen tespit edildi ve etkisiz hale getirildi. O konunun Türkiye arkasında önünde kimlerin olduğunu gördü. Ondan sonra bu ikinci bir olay. Ondan önce de hatırlarsanız Bursa'da ceza infaz memurlarını taşıyan servis aracına dönük bir saldırı vardı. Şimdi bugün de burada başka bir saldırı var. Şimdi baktığınız zaman bunların hepsini aynı kare içerisinde görmek doğru olmayabilir ama sonuçta Türkiye'de terör örgütleri fırsat buldukları an eylem yaptığını da bunlar gösteriyor. Onun için bizim hükümet olarak vazifemiz terör örgütlerine bu fırsatı hiçbir an, hiçbir yerde vermemek. Ve onun için de etkin bir mücadeleyi biz sürdürüyoruz. Bundan sonra terör örgütleri eylemden vazgeçtiler mi, etkin mücadeleyi yaptık diye vazgeçmediler. Türkiye'yi onlara dar ettik diye mücadeleden vazgeçtiler mi? Vazgeçmediler.

BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YÖNETENLER DIŞ GÜÇLER

Çok net olan bir şey var. Bütün terör örgütlerini yönetenler dış güçler, ülkeler şu anda PKK’nın PYD’nin YPG’nin FETÖ’nün çok net aleni destekliyor Amerika ve silahlar veriyor. Binlerce tır silah veriyor, eğitim veriyor, Fransa da destekliyor, Almanya da destekliyor, başka ülkeler de destekliyor ve eskiden bunları gizli kapaklı yaparken, şimdi bunları Cumhurbaşkanımız çok açık söyledi biz de söylüyoruz bütün bunların hepsi gözüküyor. Bu nedenle Türkiye PKK terör örgütüyle FETÖ terör örgütüyle, DHKPC terör örgütüyle sadece mücadele etmiyor, bunları yemleyen, bunları silahlandıran, bunları eğiten bunları üzerimize salan ülkelerle ve onların güçleriyle ve onlarla mücadele ediyor. Türkiye terör örgütleri üzerinden bir vekalet savaşı veriyor. Bunu herkesin görmesi lazım. Yoksa 3 - 5 tane teröristi ezip geçmek Türkiye için sorun değil.

İçişleri Bakanı Soylu: (İstiklal'de patlama) Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Terörle mücadeleyi, bedeli ne olursa olsun, sonuna kadar sürdüreceğiz.

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının ve Milletimizin başı sağ olsun...