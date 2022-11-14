Terör saldırısında 2 ağır 5 vatandaş yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu, yaralılardan 5'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.