Terör örgütüne Pençe-Kilit darbesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 400'den fazla sığınak ile 2 binden fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, 400'den fazla mağara ve sığınağın temizlendiğini, Mehmetçik, 'girilemez' denilen yerlere girdiğini söyledi.

"85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız" diyen Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin ele başları iki gece aynı yerde yatamıyorlar" diye konuştu.