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Terör örgütüne 'Kartal' pençesi
GÜNDEM 02.09.2023, 11:53
Mehmetçik, terör örgütleriyle mücadelesine tam gaz devam ediyor. Hudut Kartalları, FETÖ üyelerini sınırda kıskıvrak yakaladı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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