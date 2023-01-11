Terör örgütünde çözülme sürüyor! Yılın ilk iknası

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu bugün Güvenlik Güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2011 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılının ilk örgüt mensubu teslim oldu.