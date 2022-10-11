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Terör örgütünde çözülme sürüyor

GÜNDEM 11.10.2022, 17:56
Terör örgütünde çözülme sürüyor

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini belirterek, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim olduğunu kaydetti. Yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.ANKARA (İGFA) -  İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 98’e yükseldi.

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