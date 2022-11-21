Terör kurbanı öğretmen ve öğrencilerin adı yaşatılacak

İstanbul Beyoğlu İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy ve lise öğrencisi olan kızı Yağmur Uçar ile ilkokul öğrencisi Ecrin Meydan'ın isimleri okullarda yaşayacak.ANKARA (İGFA) - Konuya ilişkin açıklamayı Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı.

İstiklâl Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların üçünün eğitim camiasından olduğunu anımsatan Bakan Özer, olay yerine karanfil bıraktıkları gün, öğretmen ve öğrencilerin isimlerini okullarımızda sonsuza dek yaşatacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, "Değerli öğrencimiz Ecrin'in adını Adana'da kendi okuduğu okula verdik.

Okulumuzun adı 'Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu' oldu. Hayatını kaybeden öğretmenimiz Arzu Özsoy ve lise öğrencimiz olan kızı Yağmur Uçar'ın adlarını da İstanbul'da, okul ve konferans salonunda yaşatacağız. Eyüpsultan'da bir okulumuzda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adını, okulunun yakınında bulunan Eyüpsultan Düğmeciler Anaokuluna, kızı Yağmur Uçar'ın adını ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nin konferans salonuna vermiştik. Değerli öğretmenimiz ve öğrencilerimizin isimlerini vefayla yaşatacağız" diye konuştu.