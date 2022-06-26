Terör inleri temizleniyor... 5 terörist daha etkisiz!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık ayrıca, Mehmetçiklern Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdiğini paylaştı.

https://youtu.be/UY5wgLxMSXQ

Ele geçirilen silah ve mühimmatları görüntülü olarak paylaşan bakanlık, operasyonda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, -36 adet el bombası, -3 adet A/T RPG mühimmatı, -2 adet A/P RPG mühimmatı, -50 kg amonyum nitrat patlayıcı -2.100 adet 14.7 mm Doçka makineli tüfek mühimmatı, -1.500 adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı, -3.000 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, -2.000 adet 7.62 mm AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, -15 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, -1 adet Doçka makineli tüfek namlusu, -1 adet PKMS makineli tüfek namlusu ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.