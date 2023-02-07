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Terör hedeflerine misliyle karşılığa devam
GÜNDEM 07.02.2023, 13:55
Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenledi. Terör hedeflerine misliyle karşılık verildi.ANKARA (İGFA) - Depremi fırsat bilen teröristlerden alçak saldırı geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, insanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolu'nun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu.
Bakanlık, birliklerde hasar ve zayiat oluşmadığını belirtirken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1622828054929108994
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