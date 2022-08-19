Tendürek turizme hizmet edecek

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) ikiz volkanik dağları, güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, terör saldırıları nedeniyle yıllardır saklı kalan zirvedeki krater gölü ile diğer doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin yıllardır dondurucu soğuğa, kavurucu sıcağa rağmen yürüttükleri terörle mücadele sayesinde güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağı dikildi.

Dağın zirvesine üs bölgesi kurulurken, zirveye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Dağın küllü ve engebeli yapısı İl Jandarma Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin iş makineleriyle düzeltildi, üzerine araçların rahatlıkla ilerleyebileceği malzeme serildi.

Güvenliğin sürdürülebilir kılınması ve doğaseverlerin güvenle bölgeyi ziyaret etmesi amacıyla Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yol, dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutuluyor.

Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesindeki kraterler, krater gölü ve bölgenin saklı güzellikleri kayıt altına alındı.