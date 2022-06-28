Temmuzda Kayseri rüzgarı esecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa’daki Türkleri Kayseri’de buluşturacaklarını belirterek, “Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz ayında Kayseri rüzgârı estireceğiz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 13-31 Temmuz günleri arasında Avrupa’daki Türkleri Kayseri’de buluşturacaklarını belirterek, “Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Temmuz’da Kayseri rüzgârı estireceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa’da yaşayan gurbetçileri birlik ve beraberlik içerisinde, ticaretiyle, sanayisiyle, ekonomideki canlılığıyla, açık hava müzesi olan Kayseri’de buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa’daki Türkler 13-31 Temmuz Kayseri Buluşması’nın tarihi Kayseri Kalesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Aynı zamanda yurt dışındaki kardeşlerimizin hem sorunlarına eğilmek hem de onlarla tanışıp, paylaşma amacıyla çevre illerimiz dâhil olmak üzere girişimlerde bulunduk” dedi.

“GÜMBÜR GÜMBÜR BU ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ”

Temmuz ayında Kayseri rüzgârı estireceklerini belirten Büyükkılıç, “Yapılacak etkinliklerle gerek kültürel, gerek sanat şölenleri, gerek üretim odaklı çalışmalar gerçekleştirilecek. 15 Temmuz’u da içine alan bir döneme denk geldi, el ele, kol kola, gümbür gümbür bu çalışmaları yapacağız. Hem şenlik havasına dönüştüreceğiz hem de ticari canlılığı sağlayacak gayretlerimiz de olacak. Gastronomik çalışmalar yapacağız, sanatçılarımız etkinlikler yapacak, adeta Kayseri rüzgârı estireceğiz” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ SANATÇILAR KONSER VERECEK

Başkan Büyükkılıç, buluşma kapsamında 13 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda saat:19.00’da Kayserili sanatçı Nuri Savruk’un, hemen ardından ünlü sanatçı Eypio’nun sahne alacağı iki ayrı konser düzenleneceğini söyledi. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 13 Temmuz'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa kahramanlarını miniklerle buluşturacağını dile getirdi.

Konserlerin de etkinlik boyunca devam edeceğini ifade eden Büyükkılıç, 14 Temmuz’da Gamze İleri ve Akın, 15 Temmuz’da İsmail Altunsaray, 16 Temmuz’da Tuğba Çimencan ve Yusuf Güney, 17 Temmuz’da Hop Dedik Ayhan, Umut Öztürk ve Mehmet Aydın ile Murat Kekilli, 18 Temmuz’da ise Ayşen Kaya ve Baha’nın sahne alacağını söyledi.

KÜLTÜR GEZİLERİ VE DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Etkinlik kapsamında gün boyu mehteran gösterileri, çocuk tiyatroları, yarışmalar, spor etkinlikleri, dinletiler, söyleşiler gibi birbirinden güzel faaliyetler gerçekleşecek. Ayrıca program akışlarında Kayseri’nin tarihi ve doğa güzelliklerinin yer aldığı kültür yolu gezileri de yapılacak.

Başkan Büyükkılıç, hafta sonu etkinliklerinin devam ettiği Kayseri Kalesi’nin, şehrin göbeğinde adeta gerdanlık gibi dikkat çektiğini, amaçlarının birliğin, beraberliğin merkezi Kayseri’yi tanıtmak olduğunu vurguladı.