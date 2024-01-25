Temiz enerji yatırımları sürüyor... Gaz ve elektrikte artış öngörülmüyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ilave kapasiteyi ilan etti.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, buradaki açıklamalar sonrasında şu an doğalgaz ve elektrikte herhangi bir fiyat artışı öngörmediklerini belirtti.

Bakan Bayraktar, buluşma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bugün itibarıyla lisanssız yenilenebilir yatırımları için 7 bin 500 megavatlık ilave kapasiteyi ilan ettiklerini açıkladı.

"Aynı tüketim noktası ve şehirdeki yatırımcılara belli bir kapasiteye kadar öncelik verilecek" diyen Bakan Bayraktar, "Özellikle sanayicilerimiz, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir yatırımlarında yeni kapasiteyi kullanabilecek. Bu sayede 5 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleşmesini öngörüyoruz. Sektörümüze hayırlı olsun" diye konuştu.