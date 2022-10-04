TEMAD ailesi Kayseri'de buluştu

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Bölge istişare ve bilgilendirme toplantısı Niğde, ve Malatya şube yöneticilerinin de katılımıyla yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplantı için Kayseri’ye gelen TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Atay ile Kayseri Şube Başkanı Abdullah Çelebi program öncesi Kartal Şehitliği'ni ziyaret ettiler. Ziyaret sonrası toplantı salonunda bulunan üyelere hitap eden Genel Başkan Hamza Dürgen; derneğin Türkiye genelinde 45 il ve 53 ilçe olmak üzere toplam 98 şubesi bulunduğunu söyleyerek salonda bulunanlara genel merkez faaliyetleri, özlük haklarıyla ilgili gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Dürgen ayrıca 17 Ekimde Ankara’da yapılacak astsubaylar günü etkinlikleri hakkında üyelere bilgi aktararak tüm üyeleri aileleri ile birlikte Ankara’daki etkinliklere katılmaya davet etti.

ASTSUBAYLAR TAZMİNAT HAKLARINI İSTİYOR

Hamza Dürgen, Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen görev yapan ve emekli astsubayların en önemli gündem maddelerinin Kıdemli Astsubay Tazminatı olduğunu belirterek bu konuda gerek 1 Kasım seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı tarafından meydanlarda söz verildiğini, gerekse Cumhurbaşkanı tarafından Kayseri 1. Komando Tugayında 2018 yılındaki iftar programında “hayırlı olsun” denilerek müjde verildiğini hatırlattı. Ancak bu güne kadar konu hakkında bir gelişme yaşanamadığını belirterek Milli Savunnma Bakanı Hulusi Akar’a memleketi Kayseri’den seslenerek bu işi çözeceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti. Ayrıca astsubayların göreve başlangıç derecelerindeki yanlışlığını düzeltilmesi ile ilgili yasa hazırlığı ve bu yasanın meclisten çıkması sürecinde destek olan Elitaş’a da teşekkür etti.

Ayrıca sözleşmeli astsubayların muvazzaflığa geçmeleri, sicil affı, beş yılda bir silah ruhsatlarının yenilenmesi gibi sorunların çözümüyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Dürgen, Kıdemli Astsubay Tazminatı konusunun çalışan ve emekli tüm astsubayların kırmızı çizgisi olduğunu bu konudaki düzenlemelerin gecikmeden muhakkak hayata geçirilmesini Milli Savunma Bakanımız ve yetkililerden beklediklerini söyledi.

TEMAD MİLLİ BİR GÜÇTÜR

2847 sayılı yasa ile kurulan ve bu kanunla “Kamu yararına çalışan dernekler” statüsünde faaliyetlerine devam eden TEMAD mensubu tüm emekli Astsubayların 18-20 yaşlarında verdikleri söz ve yeminlerine ölene kadar bağlı olduklarını belirten Dürgen, ihtiyaç halinde vatana ve millete hizmete hazır Milli Bir Güç olduklarını belirtti.