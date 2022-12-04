TEMA'nın 30. yılında sanatçılar 'umut' yeşertti

“Umut Yeşerten Şarkılar-TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını” adıyla gerçekleştirilen gecede, “TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları” için 150 bin fidan bağışına ulaşıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin değerli sanatçıları, 3 Aralık Cumartesi akşamı ormanlarımız için NTV ekranlarında buluştu.

30 yıldır pek çok çalışma gerçekleştiren TEMA Vakfı yeni yaşını NTV ekranlarında düzenlenen “Umut Yeşerten Şarkılar- TEMA Vakfı 30. Yıl Özel Yayını” ile kutladı.

Sunuculuğunu Seda Öğretir ve Yiğit Özşener’in üstlendiği, İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel gecede değerli sanatçılar, Aslıhan Güner, Berk Atan, Buray, Deniz Tansel Öngel, Derya Uluğ, Doğu Demirkol, Emre Altuğ, Feyyaz Şerifoğlu, Hayal Köseoğlu, Helin Kandemir, Kenan Doğulu, Kıvanç Kasabalı, Norm Ender, Özge Gürel, Pelin Karahan, Sedef Avcı, Serkan Çayoğlu, Tuvana Türkay ve Uğur Aslan, Tarık Sezer ve Orkestrası eşliğinde şarkı ve mesajlarıyla gönüllü olarak sahneydi.

MÜJDELİ HABERİ KENAN DOĞULU DUYURDU

100 bin fidan hedefiyle yola çıkan bağış kampanyası, yoğun ilgi gördü ve hedefini aşarak 150 bin fidana ulaştı. Gecenin sonunda müjdeli haberi uzun zamandır TV programlarına katılmayan ancak bu anlamlı geceye destek olmak için TEMA Vakfı’nın yanında olan Kenan Doğulu duyurdu.

Proje danışmanlığını Filiz Burhan'ın yaptığı program sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNDE 7 ORMAN

TEMA Vakfı, 1992’den bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğü alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

KAMPANYA SÜRÜYOR

TEMA Vakfı’nın Türkiye’nin 7 bölgesinde “TEMA Vakfı 30. Yıl Hatıra Ormanları” oluşturulabilmesi için başlattığı kampanya program sonrasında da devam ediyor. Kampanyaya destek olmak isteyen herkes FİDAN yazıp 3464’e SMS göndererek, TEMA Vakfı’nın hatıra ormanlarına katkıda bulunabiliyor. 30 TL değerindeki her SMS bir fidanın toprakla buluşabilmesi anlamına geliyor.