Televizyon yıldızı sahnede de parlayacak

“Emanet” isimli günlük dizi filmin yıldız başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan, sevenlerinin karşısına müzikal yönüyle çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Halil İbrahim Ceyhan imzası taşıyan “Adaletsiz Hasret” isimli eseri usta müzik adamı Suat Aydoğan ile düet olarak seslendirerek müzik severlere sundular.

“Adaletsiz Hasret” isimli eserin aranjör koltuğunda Halil İbrahim Ceyhan düetine hayat veren Suat Aydoğan otururken, Alişan Günay Yıldırım imzalı bir klip ile görselleştirdiler. “Emanet” isimli dizi filmde zaman zaman yöresel Türküler seslendirdiğini dile getiren Halil İbrahim Ceyhan, bu eserlerin izleyici tarafından büyük ilgi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Birçok profesyonel yorumcuya eser verdiğini de sözlerine ekleyen Halil İbrahim Ceyhan, kendisi için ilham kaynağının çok olduğu vurgusunu yaparken, "bazen yaşadıklarından bazense oyunculuk nedeniyle senaryoda okuduğum bir karakter şarkı yazmama sebep oluyor, müzik ve oyunculuk birbirini besliyor" dedi.