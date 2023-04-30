Tel Abyad’ta şehitlerimiz var!

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde 2 polis memurunun şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Telabyad bölgesi polis noktasında yapılan arama tarama çalışmalarında PKK/PYD terör örgütünün Türkiye genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelerin tespit edildiği ve olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak ettiği bildirildi.

Olay esnasında 2 polis memurunun şehit olduğu bildirilirken, açıklamada, "Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.