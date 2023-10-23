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Teknolojiye dayalı projeler gerçekleştiren Şırnak ve Hakkarili gençler Ankara'da

GÜNDEM 23.10.2023, 09:41
Teknolojiye dayalı projeler gerçekleştiren Şırnak ve Hakkarili gençler Ankara'da

Geleceğin bilim insanları olan Şırnaklı ve Hakkârili gençler, Ankara'da Anıtkabir, TUSAŞ, ASELSAN ve Millet Kütüphanesi’ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Kendi imkânları ile teknolojiye dayalı projeler gerçekleştiren Şırnaklı ve Hakkârili gençler, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Ankara’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Anıtkabir’i ziyaret eden gençler, Atatürk’ün eşyalarının da yer aldığı müzeyi gezdi.

Daha sonra TUSAŞ ve ASELSAN’ı ziyaret eden gençlerimiz, ülkemizin bu önemli iki kuruluşundaki çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı.

Gençlerin TUSAŞ ziyaretine Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da eşlik ederken, son durakları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu.

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