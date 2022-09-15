Teknoloji severler Bursa İnegöl'de buluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ulusal Teknoloji Festivali yazın coşkusuna coşku katıyor. Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği festival, teknoloji severleri Kültür Park'ta buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği 3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali ile yazın son günlerinde şehre büyük coşku yaşatacak.

Festivalin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık'ın yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Aslan ve etkinliğin ev sahibi İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, birlik beraberlik duygusunun arttırılması ve teknoloji imkanlarının daha iyi kullanılması, yerli ve milli teknoloji kullanımlarının arttırılması gibi pek çok hedef ve başlığını bu festivalde yaşayacaklarını söyledi. "Genç kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum" diyen Başkan Taban, "Yeter ki onlar başımıza icat çıkartsınlar, yeter ki onlar heyecanlarını yitirmesinler. 3. Teknoloji Festivalimizin şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ulusal Teknoloji Festivali törenle 18 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.

3. İnegöl Ulusal Teknoloji Festivali, ilk 2 yılında olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli yarışmalar, konserler, gösteriler ve söyleşilerin yer alacağı eğlence ve bilimin aynı merkezde buluştuğu bir organizasyon olacak.

Aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda Yerel Yönetimler düzeyinde konsepti ile bir ilk olan festivalin ilk günü gündüz saatlerinde; Robot yarışması 1. Turu, Eğitim Teknolojileri Yarışması ve açılış töreni gerçekleştirilecek.

Akşam 20.00’da Kariyer söyleşisi ile devam edecek festivalde, 21.30’da ise Semicenk sahne alacak. İlk günün finali konserle gerçekleştirilecek.

16 Eylül Cuma günü drone yarışması, roket yarışması, robot yarışması 2. Turu ve çevre atık yönetimi yarışmasının yapılacağı festivalde, yine 20.00’da kariyer söyleşisi olacak. 2. Günün finalinde de 21.30’da Resul Aydemir sahne alacak.

17 Eylül Cumartesi günü; kağıt uçak yarışması, model uçak yarışması, topluma hizmet uygulamaları teknolojileri yarışması gerçekleştirilecek. Akşam 20.00’da kariyer söyleşisi ile devam edecek festivalde 3. Günün finali Erdem Kınay konseriyle yapılacak. Teknoloji Festivalinin final gününde turizm teknolojisi yarışmaları, drone yarışması ve crawler yarışması gerçekleştirilecek. 20.00’da yapılacak kariyer söyleşisinin ardından 21.30’da İkilem konseri ile final yapılacak.

Festival kapsamında yapılan yarışmalarda, toplamda 125 bin TL ödül dağıtılacak.