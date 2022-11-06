TEKNOFEST’e yapılan başvuru sayısı ile Bursa ilk sırada

Bursa TEKNOFEST Bilgilendirme Toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, T3 Vakfı Müdürü ve Teknofest Genel Sekreteri Ömer Kökçam, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynadığına ve bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olması özelliğine dikkat çekerek sözlerine başlayan İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar fikri olan öğretmen ve öğrencilerimizin ülkemizin geleceğine değer katmak için yarışmalarda kendilerini göstermelerini ve yeni tecrübeler edinmelerini oldukça önemli bulduğunu söyledi.

TEKNOFEST 2023 bilgilendirme toplantısı ile hazırlıklarımızı güçlü bir şekilde sürdüreceklerini belirten Müdür Gür, İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğretmen ve öğrencilerimize bu konuda her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bu yıl TEKNOFEST yarışması katılım başvurularına gösterdiği ilgisi ve yukarı yönde seyreden grafiği ile Bursa'nın bugüne kadar yapılan 4 binin üzerinde başvuruyla önemli adımlar atacağının sinyalini verdiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, geçen yıla oranla bu yıl TEKNOFEST’e yapılan başvuru sayısı ile Bursa birinci sırada yer aldığını söyledi. Bursa'nın hem mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki oranında hem döner sermaye üretim cirosunda hem de çırak sayısında Türkiye’de ilk sırada yer aldığını belirten Müdür Gür, "Bursa’ya yakışan bu tabloyu daha da yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağız. Bizler, yarını arayanlar olarak kendimizi geliştirirsek çocuklarımızı da bu yönde yetiştirebiliriz. İleride ülkemizi daha da ileriye taşıyacak gençleri sahaya çıkarmak üzere daha da çok gayret göstereceğiz” dedi.