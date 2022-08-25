Teknofest ödüllü Bursa'nın 'Feza'sına eğitimci imzası

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında başarı gösteren FEZA takımını kabul etti.BURSA (İGFA) - Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 2022 TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Mansiyon ödülünü alan Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı öğrencilerinden oluşan FEZA takımını Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, makamında ağırladı.

Öğrencileri gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik eden Müdür Gür, Meslek liselerinin TEKNOFEST gibi büyük yarışmalarda gösterdikleri başarılardan ötürü mutlu olduklarını kaydetti. Bu tür yarışma ve etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğuna ifade eden Gür, "Öğrencilerimiz yarışmalarda önemli başarı gösterdiler. Koordinatör öğretmenlerimizi ve okul müdürümüzü kutluyorum. Bundan sonraki süreçte projelerini geliştirerek daha güzel başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Daha sonra öğrencilerin isteklerini kıramayan Müdür Gür, "Gazi Feza" olarak adlandırılan insansız hava aracını imzaladı.