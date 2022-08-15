TEKNOFEST Kütahya'da sona erdi

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında bu yıl ikincisi Kütahya’da gerçekleştirilen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları’nda kazanan takımlar açıklandı.KÜTAHYA (İGFA) - Büyük Zafer’in 100. yılı sebebiyle Kütahya ev sahipliğinde yapılan TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları’nda dereceye giren takımlar belli oldu.

98 takımın kıyasıya rekabet ettiği yarışmaların kazanan takımları Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı’nda düzenlenen kapanış programında açıklandı.

Vali Ali Çelik, TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışmaları’nın Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti yineleyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. Teknolojik ve bilimsel gelişmenin en temel dinamiğinin çoklu düşünme ve ekip çalışması olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Gençlerimizde ekip ruhunun, bir arada olmanın, beraber iş yapabilme yeteneği ve ruhunun geliştiği ve bunun da çoklu düşünmeyle, farklı alanlarda, farklı disiplinleri bir araya getirerek insanların bir algoritma, düzlem peşinde kendi zihinsel birikimlerini ortaklaşa büyütme çabasına şahit olduk” dedi.

Mandal, ev sahipliğinden dolayı Kütahya’ya teşekkür etti.

98 ulusal ve uluslararası takımların kıyasıya rekabet ve mücadelesinin yaşandığı yarışmalarda Dumlupınar Üniversitesi İHA Takımı Karanda birinci oldu. DPÜ Karanda altın ve TUSAŞ, MYS Tuygun ve Atlas takımları gümüş; DroneX, Atmaca T26 ve Vefa Boya takımları ise bronz performans ödülüne layık görüldü

Takımlar ödüllerini 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenecek TEKNOFEST’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.