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TEKNOFEST İHA Yarışması’na başvurular sürüyor

GÜNDEM 26.11.2022, 13:56
TEKNOFEST İHA Yarışması’na başvurular sürüyor

İnsansız Hava Araçları teknolojisinde önemli başarılar elde eden ülkemizi yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ulusal ve uluslararası öğrencileri zorlu bir mücadeleye davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’na başvurular 30 Kasım tarihine kadar devam ediyor. 

Katılımcıların teknik ve sosyal deneyim kazandığı heyecan verici yarışmalarda otonom olarak uçan insansız hava araçlarının manevra kabiliyetleri test edilerek yangın, doğal afet ve kaza gibi acil durumlarda insanlara yardım edebilen araçların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrenciler Geleceğin İHA Teknolojilerine Hazırlanıyor

İnsansız hava araçları, faydalı yük teslimatı yapabilme, görünüşte tehlikeli bir ortamda hareket eden nesneler karşısında harekete geçebilme ve gözetleme gibi çok sayıda gerçek yaşam uygulamasında kullanılıyor. Daha fazla menzil ve dayanıklılık sunarak verimlilik sağlayan İHA’ların kontrol teknolojileri geliştikçe kullanım alanları da yaygınlaşıyor. Önemli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyan bir dizi gelişmiş İnsansız Hava Araçları teknolojilerine karşı farkındalığı ve ilgiyi artırmak amacıyla yola çıkan TEKNOFEST, gençlerin bu alanlarda kariyer adımlarını sağlam atmasına destek sağlıyor. Yazılımından donanımına kadar gençlerin tasarladığı İHA’ların kıyasıya mücadele edeceği yarışmalara katılmak için son başvuru tarihini kaçırma! 

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Dünya Gençlerini Buluşturuyor…

Bu yıl yine TÜBİTAK tarafından sekizincisi düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, üniversite öğrenimine devam eden öğrencileri İnsansız Hava Araçları teknolojilerine yönlendirmeyi, bilimsel ve teknik çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi ve İHA teknolojisinde başarılı olan ülkemizi yetenekli ulusal ve uluslararası öğrencilerin buluşma noktası haline getirmeyi amaçlıyor.  

Yarışma ayrıca ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojilerine yönlendirmeyi, herhangi bir sınıflama ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki (sabit kanat, DİKY, çırpan kanat, hibrit, döner kanat vb.) İHA’larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşları teşvik etmeyi hedefliyor. Ülkemizi İHA teknolojisinde başarılı ulusal ve uluslararası gençlerin ortak buluşma noktası haline getirmeyi de amaçlayan yarışma her yıl büyük ilgi görüyor. 

Uluslararası İHA Yarışması’na yurt içi ve yurt dışından, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri takım halinde katılabiliyor. Uluslararası İHA Yarışması’nda birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 90 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 80 bin TL değerinde. 

Liseli Gençler de İHA’larını Yarıştırıyor…

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması’na Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler ile Türkiye’deki BİLSEM ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Bilim Atölyelerinde lise seviyesindeki öğrenciler takım halinde başvurabiliyor. 

Liseler Arası İHA Yarışmasında görev tanımı bu yıldan itibaren “Serbest Görev” anlayışı ile tamamen takımlara bırakılıyor. Öğrencileri İnsansız Hava Araçları (İHA) teknolojilerine yönlendirmeyi hedefleyen yarışmada herhangi bir sınıflama ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki (sabit kanat, DİKY, çırpan kanat, hibrit, döner kanat vb.) İHA’larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşlar teşvik ediliyor. Liseler Arası İHA Yarışması’nda birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik ödülü 55 bin TL, üçüncülük ödülü ise 50 bin TL değerinde olacak. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 

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