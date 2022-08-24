TEKNOFEST gençliği yerli ürünlere imza atacak

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 7. Türksat Model Uydu Yarışması ile genç nesil uzay vatana "yerli ve milli ürünlerle" imzasını atacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat'ın gerçekleştirdiği Model Uydu Yarışması'nın önemine dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 7. Türksat Model Uydu Yarışmasında katılımcılara hitap etti.

Bakan Karaismailoğlu, Milli teknoloji hamlesi, vizyonumuzu milyonlarla paylaşmamızı sağlayan TEKNOFEST, özellikle gençlerimizin ilgisini kazanmayı başardığını belirterek, "Teknolojik anlamda çağın gerektirdiği bütün donanımlara sahip olmak için var gücüyle çalışan, her adımını planlayan ve geleceğe küresel bir oyuncu olma hedefiyle ilerleyen Türkiyenin sesini tüm dünyaya duyurduk. Altyapısını hazırladığımız büyük hedeflerimiz var. Yerli sanayimizi geliştirerek ürettiğimiz milli ürünlerle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olmayı hedefledik. AK Parti iktidarı ile birlikte 2002den bugüne, unutulmaya yüz tutmuş Anadolunun değerleri daha da güçlenmiş, millilik kavramı da bu güçlenmeden nasibini aldı" dedi.

TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN ÜLKE YOLUNDA HIZLA YÜKSELİYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak inşa edilen köprülerden, uzaya gönderilen haberleşme uydularından, sorumluluk sahasındaki her alanda yerli ve milli üretim ve kabiliyetlerini arttırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bağımsızlığını perçinliyor, sizler için yeni iş imkanları oluşturuyor, teknoloji ihraç eden ülke yolunda hızla yükseldiklerini kaydetti.

Yarışma süreçlerinde yer alan birçok yarışmacı kurdukları firmalarla Uzay ve Havacılık sektöründe irade beyan ettiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Örneğin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Grizu-263 takımı cep uydu tasarlayarak Ocak 2022de alçak yörüngeye uydularını yerleştirdi" dedi.

Gençleri kutlayan Karaismailoğlu, doğru bir yolda olunduğunu hem yurt içinde hem de uluslararası arenada kazanılan başarılar ile görüldüğünü söyledi.

Türkiyeyi kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir seviyeye çıkardıklarını aktaran Karaismailoğlu, Türksat 3A'yı 2008'de, Türksat 4A'yı 2014'te, Türksat 4B'yi 2015'te uzaya gönderdiklerini anımsatarak, Türksat 5A ve Türksat 5B'nin de geçen yıl içinde yörüngelerine ulaştığına işaret etti. Karaismailoğlu, böylece bir yılda 2 haberleşme uydusunu devreye alan ender ülkeler arasına yerleşildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "TUSAŞ Tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde yapımı devam eden ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı hedefledik. Böylece Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak. Ülkemizin uzaydaki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik yol haritamızda, emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.