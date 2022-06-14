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TEKNOFEST'e Floteks desteği

GÜNDEM 14.06.2022, 08:16
TEKNOFEST'e Floteks desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TEKNOFEST’te yarışacak takımlara iş dünyasından sponsorluk desteği almayı sürdürüyor. Bursa’da otomotiv alanında faaliyet gösteren Floteks firması, ön elemeyi geçmeyi başaran Ulujen Yenilenebilir Enerji Topluluğu’nu destekleme kararı aldı.BURSA (İGFA) - BUÜ TEKNOFEST Yarışları için çalışmalarına devam ediyor. Ön elemeyi geçen takımlardan olan Ulujen Yenilenebilir Enerji Topluluğu için Floteks firmasından sponsorluk desteği geldi. Bu yıl Karadeniz bölgesinde yapılacak olan yarışlara hazırlanan Ulujen Yenilenebilir Enerji Topluluğu, projeleri için gerekli olan malzeme, araç-gerecin yanı sıra ihtiyaç duydukları konularda mentorluk hizmetini firmadan alacak. İşbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Floteks Yönetim Kurulu Üyesi Ş.Tuğrul Karasarlıoğlu arasında imzalandı. Törende danışman akademisyenler, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri ve Ulujen Yenilenebilir Enerji Topluluğu’ndan öğrenciler de hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ülkenin geleceğine düşünen ve üreten gençlerin yön vereceğini söyledi. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversite olarak paydaşı olduğumuz TEKNOFEST’e ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Akademisyenlerimiz TEKNOFEST’te hakem heyetlerinde görev yapıyor. Öğrencilerimiz de kurdukları takımlarla iddialı şekilde yarışmalara hazırlanıyor. Onlar bizim geleceğimiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini aydınlatacak olanlar da onlar. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. Bizlere de bu gençlerimize destek vermek, onların her zaman yanında olmak düşüyor. TEKNOFEST yarışlarına hazırlanan öğrencilerimiz ile yakından alakadar oluyoruz. Bu kapsamda iş dünyamızın kıymetli temsilcileri ile işbirliği protokolleri imzalamaya devam ediyoruz. Çeşitli işbirliklerimizin olduğu Floteks firmasının TEKNOFEST alanında da gençlerimize sponsorluk desteği vermesinden dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Firma yöneticilerine üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

BUÜ BİZİM ÜNİVERSİTEMİZ

Floteks Yönetim Kurulu Üyesi Ş.Tuğrul Karasarlıoğlu ise Bursa Uludağ Üniversitesi ile uzun yıllar yakın ilişki içerisinde olduklarını ve burayı kendi üniversiteleri olarak gördüklerini vurguladı. Geçmişten bugüne bir çok AB Projeleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirten Karasarlıoğlu; “Gençlerin düşüncelerine ve projelerine çok inanıyoruz. Bir etkinlikte Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla topluluk başkanı öğrencimiz Mustafa Rauf Kabakçıoğlu ve arkadaşları ile tanıştım. Üniversite ile işbirliklerimizin çok kuvvetli olmasından dolayı bu pırıl pırıl gençlere destek olmak istedik. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Bizlere bu imkânı tanıyan Üniversite yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Ulujen Yenilenebilir Enerji Topluluğu üyesi öğrenciler de sponsorluk desteği veren firma yöneticilerine teşekkür etti. Öğrenciler, işbirliği sayesinde proje çalışmalarının daha verimli geçeceğine inandıklarını vurguladı.

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