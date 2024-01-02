Teknelerdeki Türk Bayrağı'na ilişkin karar

Teknelerdeki Türk Bayrağına ilişkin tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 3/3/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ yürürlükten kaldırıldı.