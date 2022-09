Tekirdağ tek borçsuz büyükşehir

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı TESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak, düzenlediği basın toplantısında, TESKİ Genel Müdürlüğü’nün, Tekirdağ il genelinde hayata geçirdiği projeler ile devam eden ve tamamlanan altyapı çalışmalarını basın mensupları ile paylaştı. Albayrak, Tekirdağ'ın 30 büyükşehir içerisinde borcu olmayan tek belediye olduğunu söyledi.TEKİRDAĞ (İGFA) - TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak tarafından, TESKİ’nin 11 ilçede yaptığı yatırım ve çalışmalar ayrıntılı bir şekilde sunum eşliğinde basın mensupları ile paylaşıldı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (TESKİ) Tekirdağ il genelinde altyapı konusunda büyük aşama kaydettiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak, “TESKİ kurulduğu günden bu yana şuana kadar Tekirdağ’da 1 Milyar 618 Milyon 277 Bin 344 TL’lik yatırım ile toplam 3.213 km altyapı yapmış durumdadır. Bunlar gerçekten çok önemli rakamlar. İçme suyu hatlarının yenilenmesinden kanalizasyon hatlarına, ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinden enerji üretimine kadar her alanda önemli projeler, önemli yatırımları hayata geçirdik. Bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Eksiklerimiz yok mu tabiki var ama TESKİ her geçen kendini yenileyen, teknolojik gelişmeleri hizmetlerine yansıtan ve halkımıza en kaliteli hizmeti en hızlı bir şekilde ulaştırma gayreti içerisinde olan bir kurum. Dolayısıyla bu gelişmeler kanalizasyon ve su hatlarında yaşanan arıza rakamlarına da yansımış durumda. Her geçen yıl arıza rakamları kademeli olarak düşüyor. 2017’de 50 Bin olan arıza sayısı şuan 12 Bin civarında. Bu arada sorunların yerinde çözümü için ilçe gezilerimize de başladık. 8 ilçemizi gezdik önümüzdeki hafta da Şarköy, Malkara ve Hayrabolu’da olacağız. Her zaman halkımızın içindeyiz. Tüm ilçelerimizde yatırımlar yapıyoruz. İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yapıyoruz. Hem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak hem de TESKİ olarak Tekirdağ’ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi.

BAŞKAN ALBAYRAK: “TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 BÜYÜKŞEHİR İÇERİSİNDE BORCU OLMAYAN TEK BÜYÜKŞEHİR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin şuanda tek kuruş borcu olmadığını belirten Başkan Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içerisinde borcu olmayan tek büyükşehir belediyesi konumunda. Bunu büyük bir gururla söylüyorum. Dolayısıyla biz ilk günkü heyecanımızı hiç kaybetmeden ve mesai kavramı tanımaksızın yapmış olduğumuz çalışmalar, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükselttiği gibi kentimizin çehresini de değiştirmektedir. Görev süremiz boyunca edindiğimiz deneyimi başarıya dönüştürürken ülkemizde ve dünyada uygulanan hizmet modellerini takip ederek her şeyin en iyisini hak eden halkımıza her alanda en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşma ve sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak, basın mensuplarının sorularını içtenlikle cevaplandırdı. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.